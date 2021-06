Boxen / MMA: Wird Claressa Shields ein größerer Star als Ronda Rousey?

Sie wurde als Profi unumstrittene Weltmeisterin aller vier Verbände, in zwei Gewichtsklassen - eine Errungenschaft, die keine Boxerin und auch kein Boxer je vor ihr geschafft hat. Eine selbstbewusste und charismatische Erscheinung ist sie obendrein.

Das Risiko ist ein Scheitern an der keinesfalls leichten Umstellungen zwischen den Sportarten. Die Chance ist der Aufstieg in einen Rang, der ihr als Boxerin nicht möglich ist: der Aufstieg zu einem weiblichen Kampfsport-Superstar auf den Spuren der früheren UFC-Queen Ronda Rousey.

Logisches Ende des Matches: Rousey überlässt den Sieg Lynch, die nun die neue WWE-Regentin ist, während Rousey ein neues "Projekt" in Angriff nimmt © WWE

Im Sommer 2018 gewinnt sie beim SummerSlam gegen Alexa Bliss dann auch gleich den RAW-Damentitel - in einem Blitzmatch © WWE

Bei WrestleMania 34 im April 2018 bestreitet Rousey ihr Debütmatch. In einem unterhaltsamen Mixed-Match besiegte sie zusammen mit Kurt Angle Stephanie McMahon und Triple H - und beweist dabei auch gegen ihren männlichen Kontrahenten ihre Power © WWE 2018 All Rights Reserved

Anfang 2018 der Neustart: Rousey unterschrieb bei WWE und feierte ein Überraschungsdebüt beim Royal Rumble 2018 © WWE 2018 All Rights Reserved

Rousey versuchte sich wieder aufzurappeln - vergeblich: Auch ihr Comeback-Kampf gegen Amanda Nunes Ende 2016 ging in die Hose. Nach weniger als eine Minute war Rousey nach einer Schlagserie technisch k.o. © Getty Images

Die Pleite nagte schwer an Rousey: Sie zog sich für eine Weile komplett aus der Öffentlichkeit zurück, in einem Interview mit US-Talkmasterin Ellen DeGeneres gestand sie wenige Monate nach dem Kampf sogar Selbstmordgedanken gehabt zu haben © Getty Images

Ende 2015 erlebte Rousey bei der UFC den ersten Rückschlag: Sie verlor ihren Bantamgewichtstitel in Australien durch K.o. gegen Holly Holm © Getty Images

Auch bei WWE schaute Rousey schon als UFC-Queen vorbei, knöpfte sich 2015 bei WrestleMania 31 zusammen mit Dwayne "The Rock" Johnson Stephanie McMahon vor. Johnson und Rousey haben dasselbe Management © Imago

... im 7. Teil der "The Fast and the Furious"-Serie ... © Getty Images

Auch Hollywood rief Rousey - und sie folgte. Sie hatte einen Auftritt im nostalgischen Action-Helden-Spektakel "The Expendables 3" © Getty Images

Rousey rächte sich 2015 bei der Verleihung der ESPY-Awards, bei denen sie und Mayweather jeweils in der Kategorie "Bester Fighter" nominiert waren. In Anspielung auf Mayweathers Vorgeschichte mit häuslicher Gewalt sagte sie: "Ich frage mich, wie es sich für Floyd anfühlt, einmal selbst von einer Frau geschlagen zu werden" © Getty Images

Auch in den großen Talkshows der USA geht Rousey mittlerweile ein und aus. Hier nimmt sie Jimmy Fallon in der "The Tonight Show" in den Armbar © Getty Images

Rousey verteidigte den Titel sechsmal, fast immer blitzschnell in der ersten Runde. Die bemitleidenswerte Cat Zingano wurde 2015 sogar in nur 14 Sekunden mit dem Armbar abgefertigt © Getty Images

Am Ende holte sie die Bronzemedaille - musste aber weiterhin kellnern, weil sie mit Judo keineswegs Ihren Lebensunterhalt verdienen konnte. Rousey, die die High School abbrach und erst später einen Bildungsabschluss nachholte, entschied sich, professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpferin zu werden © Getty Images

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking trat Rousey - Tochter der früheren Judo-Weltmeisterin AnnMaria De Mars ebenfalls an. Hier kämpfte sie gegen Anett Meszaros aus Ungarn © Getty Images

Ronda Rouseys große Karriere als Kampfsportlerin kommt keineswegs überraschend. 2007, bei den panamerikanischen Spielen in Rio de Janeiro gewann Rousey (zweite von links und damals 20 Jahre alt) ihren ersten großen sportlichen Titel: Die Goldmedaille im Judo in der Klasse bis 70 Kilogramm Körpergewicht © Getty Images

Das nächste Kapitel in Rouseys Leben: Sie will Mutter werden. Nach dem WWE-Jahreshöhepunkt WrestleMania 35 kündigte sie einen "Schwängerungsurlaub" an, sie will mit Ehemann Travis Browne eine Familie gründen - und legt ihre Wrestling-Karriere damit erstmal auf Eis © Getty Images

Ronday Rousey hat schon oft ihre Toughness bewiesen, aber eine der härtesten Erfahrungen machte sie nun für Dreharbeiten einer TV-Show. Sie klemmte sich ihren linken Mittelfinger derart heftig in einer Bootstür ein, dass sie ihn fast verloren hätte. Den schrecklichen Anblick teilte sie nun auf Instagram. Unterkriegen lassen, wird sie sich jedoch definitiv nicht © instagram/rondarousey

Olympiamedaillen-Gewinnerin, UFC-Aushängeschild, WWE-Wrestlerin, Medien-Darling - Superstar: SPORT1 zeigt die Karriere von Multitalent Ronda Rousey in Bildern. Zartbeseitete Seelen sollten das nächste Bild allerdings überspringen... © Getty Images

Claressa Shields auf den Spuren von UFC-Queen Ronda Rousey

Shields hat am vergangenen Donnerstag ihren ersten MMA-Kampf bestritten und gewonnen.

Für die Professional Fighters League kämpfte die 26-Jährige aus der US-Arbeiterstadt Flint/Michigan in Atlantic City gegen Brittney Elkin, siegte durch Technischen K.o. in Runde 3. Eine dominante Vorstellung war es nicht, Shields tat sich schwer gegen die 35-Jährige, die von neun Kämpfen zuvor sechs verloren hatte.

Die 26 Jahre alte Shields hatte sieben Monate auf ihr Debüt hingearbeitet, trainierte an der Jackson Wink MMA Acadamey in Albuquerque, die auch Heimatbasis von Holly Holm ist, selbst frühere Box-Weltmeisterin und Kickboxerin, die dann bei der UFC Rousey vom Thron stieß (und Rouseys Karriere-Ende mit anschließendem Wechsel zu WWE einleitete).

Shields ist die erfolgreichste Boxerin der Welt

Dass sie in der neuen Sportart trotzdem praktisch bei Null anfing, wusste Shields am besten: "Als Boxerin habe ich nie daran gezweifelt, dass ich meine Kämpfe gewinnen würde, nie. Bei MMA war es so, dass mir klar war, dass ich gleich meinen ersten Kampf hätte verlieren können. Aber ich wollte nicht verlieren."

Shields hat sich in den Kampf hineingebissen und hat am Ende gar den Kampf auf der Matte gesucht, dem Territorium, dem sie am fremdesten ist.

MMA statt Boxen? Für Männer kein Anreiz

Obwohl MMA im Kernmarkt USA längst ein größeres Geschäft ist, verdienen männliche Box-Stars noch immer deutlich besser: Während ihre Branche nämlich auf die großen Namen und ihre "Mega-Fights" zugeschnitten ist, leben die Mixed Martial Arts vom Erfolg der Marke UFC - was sich auch in der Einnahmenverteilung widerspiegelt.

Viele UFC-Kämpfer gelten als unterbezahlt und frustriert, selbst Megastar Conor McGregor lieferte sich um seine Zahltage regelmäßig zähe und schlagzeilenträchtige Streitigkeiten mit UFC-Boss Dana White - was auch als Grund dafür gilt, warum er sich in den vergangenen Jahren oft andere Beschäftigungen wie den Mega-Fight gegen Mayweather gesucht hatte.

Conor McGregor ist zurück! Der UFC-Superstar schlug in Las Vegas seinen Gegner Donald Cerrone nach 40 Sekunden K.o und meldete sich eindrucksvoll zurück. Der Ire ist nun der erste UFC-Kämpfer, der in drei verschiedenen Gewichtsklassen per Knock-out siegte © Getty Images

Bereits nach wenigen Sekunden traf McGregor seinen Gegner am Kinn und brachte ihn dadurch zu Fall. Anschließend traf er ihn mit weiteren Schlägen, bevor der Ringrichter auf technischen K.o. entschied. Für McGregor war es der erste Auftritt im Oktagon seit Oktober 2018 © Getty Images

Damals war er von UFC-Champion Khabib Nurmagomedow verdroschen worden. SPORT1 zeigt das wilde Leben von Conor McGregor, dessen Karriere auch von zwielichtigen Skandalen überschattet wird © SPORT1-Montage: Getty Images/ Instagram @thenotoriousmma

Der junge McGregor im Jahr 2011 mit Freundin Dee Devlin, mit der er bis heute zusammen ist. Der Superstar-Ruhm war fern, der in einem Vorort von Dublin geborene McGregor ging in eine Klempner-Lehre, lebte zwischenzeitlich von der Sozialhilfe © instagram.com/thenotoriousmma

Nach einer kurzen Amateur-Karriere als Boxer wechselte McGregor zu den Mixed Martial Arts und machte die weltgrößte Liga UFC auf sich aufmerksam. 2013 ging dort sein Stern mit einem Debütsieg über Marcus Brimage auf © Getty Images

McGregors unorthodoxe Mischung aus Boxhieben und Taekwondo-Kicks trug ihn auch zum Sieg über Max Holloway - bei dem McGregor sich aber einen Kreuzbandriss zuzog, der seine Karriere erstmal ausbremste © Getty Images

McGregor kam zurück und konnte seine Siegesserie mit diversen spektakulären Fights fortsetzen. Zugleich zeigte sich, dass er auch die andere Hälfte des Geschäfts gut verstand: gekonnte Selbstvermarktung durch stylische Auftritte und Trash-Talk - im Geiste von Floyd "Money" Mayweather und den Wrestling-Stars von WWE © Getty Images

Am 12. Dezember 2015 schlug in Las Vegas bei UFC 194 die Stunde der Wahrheit für McGregor: Er forderte Jose Aldo um den Federgewichts-Titel der UFC heraus - und machte in nur 13 Sekunden mit einem krachenden linken Haken alles klar © Getty Images

Der ohnehin schon große Hype um den "Notorious One" - UFC 194 war bis dahin die zweiterfolgreichste Show der Liga-Geschichte - wurde nach dem Blitz-K.o. gigantisch. Aus dem Kampfsport-Phänomen wurde ein Weltstar © Getty Images

Und was ein echter Weltstar ist, der lässt es auch raushängen: McGregor leistet sich ein protziges Luxus-Leben und lässt die Welt mittels sozialer Medien daran teilhaben © instagram.com/thenotoriousmma

Sein Haus ... © UFC

... sein Auto ... © instagram.com/thenotoriousmma

... sein Boot ... © instagram.com/thenotoriousmma

... sein Privatflugzeug: McGregor stellt alles, was er hat, gern zur Schau © instagram.com/thenotoriousmma

Selbst das Dreirad seines 2017 geborenen Sohnes Conor Jr. ist von Bentley © instagram.com/thenotoriousmma

Auch seine Treffen mit anderen Weltstars präsentiert McGregor großflächig: Justin Timberlake ... © instagram.com/thenotoriousmma

... U2-Sänger Bono ... © instagram.com/thenotoriousmma

... Cristiano Ronaldo ... © instagram.com/thenotoriousmma

... Jennifer Lopez © instagram.com/thenotoriousmma

McGregor inszeniert sich als Mann von Welt, zugleich aber auch als treuer und fürsorglicher Familienmensch mit Freundin Dee und Sohn Conor Jr. © instagram.com/thenotoriousmma

McGregors öffentliches Leben ist ähnlich wie das von Mayweather: Selbstvermarktung in Perfektion © instagram.com/thenotoriousmma

Für McGregors Auftritte im Octagon und um seine Kämpfe herum gilt dasselbe: McGregor versteht es, mit kalkuliert wirkenden Eklats gezielt für Schlagzeilen zu sorgen - man denke etwa an die Pressekonferenz mit Nate Diaz, an deren Ende sich die beiden mit vollen Wasserflaschen bewarfen (und dabei auch Unbeteiligte in Verletzungsgefahr brachten) © Getty Images

Diaz hatte McGregor im März 2016 dessen ersten Niederlage bei der UFC zugefügt, McGregor musste sich einem Rear Naked Choke beugen. Der kurzfristig als Ersatzgegner für Rafael dos Anjos eingesprungene Diaz war als Weltergewichtler allerdings auch im Vorteil, die Pleite wog für McGregor nicht allzu schwer © Getty Images

Einen blutigen Rückkampf gegen Diaz fünf Monate später konnte McGregor - der seine Fans zwischenzeitlich mit der Andeutung eines Rücktritts verwirrte - dann auch für sich entscheiden und die Scharte damit auswetzen © Getty Images

Im November 2016 begab McGregor sich dann auf historische Mission: Er forderte Leichtgewichts-Champion Eddie Alvarez heraus - mit dem Ziel, erster UFC-Kämpfer zu werden, der gleichzeitig die Gürtel zweier Gewichtsklassen hält © Getty Images

Tatsächlich bezwang McGregor Alvarez durch technischen K.o. in der zweiten Runde ... © Getty Images

... seine Karriere bei der UFC hatte ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht © Getty Images

McGregor sah dann die Zeit gekommen für ein noch größeres Projekt, finanziell zumindest: Es kam zum Mega-Fight gegen Floyd Mayweather - im Boxring © Getty Images

Der Hype um das sportartenübergreifende Event überstieg alles bisher dagewesene: Mayweather und McGregor zogen schon die vorangehenden Pressekonferenzen zur Event-Serie auf, die durch mehrere Städte auf unterschiedlichen Kontinenten zog © Getty Images

McGregor wusste natürlich ebenso gut wie Mayweather, was zur Promotion des Fights gefragt war: denkwürdige Auftritte in Wort und Bild © Getty Images

McGregor hielt gegen den unter den Umständen klar favorisierten Mayweather zehn Runden durch, ehe der Ringrichter den Kampf abbrach © Getty Images

McGregor hatte wie erwartet verloren, aber noch mehr Geld (geschätzt: 100 Millionen Dollar), Ruhm und Werbewert gewonnen. Schon die Pressekonferenz nach dem Fight nutzte er schon wieder zur Promotion seiner eigenen Whiskey-Marke © Getty Images

Im April 2018 stand McGregor wieder in den Schlagzeilen - aus unrühmlichen Gründen: Er wurde verhaftet, weil er dem UFC-Kollegen Khabib Nurmagomedev bei einem Promo-Event nachstellte und dabei völlig entgleiste © Getty Images

McGregor warf eine stählerne Absperrung gegen einen Bus, in dem Khabib saß. Zwei unbeteiligte Kämpfer wurden verletzt, gegen McGregor Haftbefehl erlassen © Getty Images / SPORT1 / UFC

McGregor stellte sich den Behörden und wurde zunächst auf Kaution freigelassen, letztlich wurde er zu Sozialstunden und zu therapeutischen Maßnahmen verurteilt © Getty Images

UFC-Boss Dana White (M.) dementierte Spekulationen, dass es sich bei der Aktion um einen großen Publicity-Stunt handelte, aber recht und billig ist ihm die zusätzliche Aufmerksamkeit letztlich doch: Im August 2018 wurde McGregors Comeback-Fight angesetzt - gegen Khabib, der sich in der Zwischenzeit den Leichtgewichts-Titel gesichert hatte, der McGregor wegen Untätigkeit aberkannt worden war © Getty Images

In dem Russen fand McGregor am 6. Oktober 2018 seinen Meister: Khabib zwang den "Notorious One" in Runde 4 zur Aufgabe und blieb Champion © Getty Images

Unmittelbar nach dem Fight gab es den nächsten Skandal, es brachen Schlägereien zwischen den Lagern aus: Khabib attackierte einen Trainingspartner McGregors, auch McGregor wurde in einem Streit mit Khabibs Cousin handgreiflich © Getty Images

Im März 2019 hatte McGregor wieder Ärger mit der Polizei: Er zerstörte in Miami aus Unlust, sich fotografieren zu lassen, das Handy eines Fans und wurde festgenommen. Es sollte nur der Auftakt eines äußerst ereignisreichen Monats sein © Getty Images

Kurz darauf kündigte er völlig überraschend seinen Rücktritt vom MMA-Sport an - obwohl er erst im Herbst 2018 einen Langzeitvertrag unterschrieben hatte. Ein Schachzug, um eine schnelle Aufbesserung des Vertrags auszuhandeln? Oder ein Ablenkungsmanöver von einem weiteres Skandal, der kurz danach bekannt wurde? © Getty Images

Die "New York Times" machte nach McGregors Rücktritt einen Vergewaltigungs-Vorwurf gegen ihn öffentlich. Eine Frau beschuldigt McGregor, sich im Dezember 2018 in einem Hotel an ihr vergangen zu haben, McGregor sei im Januar verhaftet worden, die Ermittlungen laufen. McGregors Lager dementiert die Ermittlungen nicht, bestreitet aber einen Zusammenhang © Getty Images

Noch ein Skandal folgt im April: Videoaufnahmen zeigen, wie McGregor in einem Pub in Dublin einen älteren Mann schlug. Der unglaubliche Grund, der anscheinend hinter dem Ausraster steckte: Der Mann hatte es abgelehnt, sich von McGregor einen Whiskey ausgeben zu lassen © Getty Images

Bereits im August 2019 zeichnete sich ab, dass McGregors Weg zurück ins Kampf-Achteck führen wird. In einem großen Interview mit "ESPN" bat McGregor um Verzeihung für seine Verfehlung und kündigte an, ein Comeback anzustreben © twitter.com/TheNotoriousMMA