EM 2021: Wenige glauben an DFB-Sieg gegen Frankreich - Barometer

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in ihrem EM-Auftaktspiel auf Frankreich. Die Mehrheit der Fans glaubt dabei nicht an einen Sieg des DFB-Teams.

Am Dienstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem EM-Auftaktspiel auf Weltmeister Frankreich. (EM 2021: Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER)