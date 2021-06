Führungskrise im DOSB: Präsidium will "Verfahrensschritte" abstimmen

Während die Landessportbünde den Vorschlag des DOSB auf ihrer Sitzung in Kassel einstimmig ablehnten, sprachen sich die Spitzensportverbände für das geplante Vorgehen aus. "Es wird umgehend gemeinsame Gespräche geben, denn nur zusammen können wir die nächsten Verfahrensschritte endgültig festlegen", heißt es nun in dem Schreiben des DOSB.

Müller sieht in Neuwahlen auch eine Chance, den Breiten- und Vereinssport zu stärken. "Der Eindruck, dass sich der derzeitige DOSB-Präsident, Alfons Hörmann, genauso wie sein Vorgänger Thomas Bach, fast ausschließlich auf den Spitzensport fokussiert, hat sich nicht nur bei mir, sondern in vielen anderen Teilen des organisierten Sports verfestigt", sagte er.

Die Führungskrise im DOSB war durch einen anonymen Brief, der vermutlich aus der Belegschaft des Verbandes stammt, an die Öffentlichkeit gelangt. Der oder die Autoren erhoben in dem Schreiben explizite Vorwürfe gegen Präsident Hörmann wegen mangelnder Führungsqualitäten ("Kultur der Angst"). In dem Brief ist von fehlendem Respekt und Fairplay gegenüber Verbandsangestellten die Rede.