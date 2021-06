16-Jähriger Däne Sertdemir wechselt zu Bayer Leverkusen

Beim Werksklub wird der zentrale Mittelfeldspieler zunächst für die U19 auflaufen. In die Saisonvorbereitung soll der Teenager, der türkische Wurzeln besitzt, gemeinsam mit der Profimannschaft des neuen Leverkusener Cheftrainers Gerardo Seoane starten. Der Schweizer versammelt sein Team erstmals am 5. Juli in Leverkusen.