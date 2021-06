Rummenigge erwartet "Oktoberfest des Fußballs" in München

Karl-Heinz Rummenigge prophezeit ein "Oktoberfest des Fußballs" bei der EM in München mit dem Auftaktspiel der Nationalmannschaft gegen Frankreich.

Bayern Münchens scheidender Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge prophezeit ein "Oktoberfest des Fußballs" bei der EM in München mit dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich. "Das Match wird ein Oktoberfest im Juni sein", sagte Rummenigge der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport.

Für die Begegnung (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) sind 14.500 Zuschauer zugelassen. Auch die weiteren deutschen Gruppenspiele der deutschen Elf gegen Titelverteidiger Portugal am Samstag (18.00 Uhr) und Ungarn (23. Juni) finden in München statt. Zudem wird ein Viertelfinale (2. Juli) in der bayerischen Landeshauptstadt ausgetragen.