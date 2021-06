EM: Sechs Punkte reichen sicher fürs Achtelfinale

Sechs Punkte werden bei der Fußball-EM auf jeden Fall zum Erreichen des Achtelfinals reichen, auch wenn das betreffende Team in seiner Gruppe nur Dritter wird. Das steht seit dem 0:0 zwischen Spanien und Schweden am Montagabend fest. Grund ist, dass in den Gruppen A und E der Gruppendritte keine sechs Punkte mehr erreichen kann.