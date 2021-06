Havertz: "Ich habe mich im Kopf verbessert"

Kai Havertz sieht sich nach seinem ersten Jahr in England beim FC Chelsea als besserer Spieler.

Kai Havertz sieht sich nach seinem ersten Jahr in England beim FC Chelsea als besserer Spieler. Er habe inzwischen das Gefühl, "dass ich auch im Premier-League-Fußball voll drin bin", sagte Havertz der Süddeutschen Zeitung , "vor allem habe ich mich im Kopf verbessert".

Der 22 Jahre alte Nationalspieler berichtet, wie sehr ihn die Rekordablöse von 80 Millionen Euro für seinen Wechsel von Bayer Leverkusen auf die Insel belastet habe: "Dann erwarten die Leute eben gleich, dass du der neue Cristiano Ronaldo bist. Aber so schnell geht das nicht", sagte er. Der Druck bei einem internationalen Top-Klub wie Chelsea sei deutlich höher als zuvor in Leverkusen, er sei deshalb mitunter nervöser gewesen in den Spielen.