EM 2021: Worauf Löw achten muss, darf Kimmich seine zweite Kompetenz zeigen?

Von seinen Weltmeistern 2014 spielten nur noch drei in seiner ursprünglich EM-Planung eine Rolle: Torwart Manuel Neuer, Mittelfeldstratege Toni Kroos und Verteidiger Matthias Ginter. Schlechte Länderspielergebnisse wie das 0:6 gegen Spanien zwangen Löw zum Umdenken. Plötzlich musste er die Rückkehr von Thomas Müller und Mats Hummels vollziehen. Für jeden Trainer ist so eine drastische Kurskorrektur ein heikles Abenteuer.

Es muss ein DFB-Team mit Perspektive sein

In den wenigen Tagen, die ihm seit dem letzten Bundesliga-Spieltag Ende Mai blieben, musste der Bundestrainer schleunigst die beste Mischung aus Jugendstil und Erfahrung bilden. Die EM-Vorrunde verzeiht ihm keine Schwächephase. Erste Gegner in der Gruppe F sind heute Weltmeister Frankreich (15. Juni) und Europameister Portugal (19. Juni). Erst danach kommt Außenseiter Ungarn (23. Juni). Zwar könnte Deutschland auch als Gruppendritter ins Achtelfinale einziehen. Der Gegner wäre dann aber ein EM-Favorit.

Um eine belastbare Achse in der Mannschaft zu finden, hatte er genau zwei Testspiele: am 2. Juni gegen Dänemark (1:1) und am 7. Juni gegen Lettland (7:1). Das reicht natürlich nicht. Joachim Löw wird sich gezwungenermaßen auf seine Trainingseindrücke verlassen müssen.

Zweite Kompetenz von Kimmich gefragt

Joshua Kimmichs Aufstieg zum Wortführer der Nationalmannschaft ist kein Zufall. Bundestrainer Löw hat immer darauf geachtet, dass junge Kräfte zur Entfaltung kommen. Das war schon 2010 so, als Michael Ballack ausfiel und damit Freiraum für Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos entstand. Dieser Generationswechsel wurde zum Grundstein für den WM-Sieg 2014. Jetzt also Kimmich.

112 Fußballprofis feierten in 15 Löw-Jahren Premiere in der Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern, 26 Jahre alt und in Stuttgart und Leipzig ausgebildet, ragt schon jetzt heraus. Sein ursprüngliches Aufgabengebiet: die rechte Außenbahn. Inzwischen hält er bei Bayern wie beim DFB die Schaltzentrale vor der Abwehr zusammen. Fast jeder Spielzug läuft über ihn, ganz gleich, ob’s gerade gut oder schlecht steht. Noch mehr wird bei der EM 2021 seine zweite Kompetenz gefragt sein. Weil die Abwehrreihe ungewohnte Schwächen zeigt, müsste jemand die Angriffe des Gegners rechtzeitig blocken. Kimmich tut dies mit einer Autorität, die ihn zum vielleicht besten, weil effektivsten Sechser in Europa erhebt. Aber darf er auch?