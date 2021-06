Anzeige

Lewis Holtby bei SPORT1 über den Hamburger SV, Fehler und die eigene Karriere Holtby: Das HSV-Geständnis

Der Bruchweg Boy: Was macht eigentlich Lewis Holtby?

R. Franke

Lewis Holtby gilt für seine Kritiker als das Gesicht des HSV-Abstiegs. Jetzt wehrt er sich bei SPORT1 dagegen und spricht zudem über die schwerste Zeit als Fußballer.

Lewis Holtby hat schon viel erlebt in seiner Karriere. Beim FSV Mainz 05 war er Teil der gefeierten Bruchweg-Boys, bei den Traditionsklubs Schalke 04 und Hamburger SV erlebte er aufregende Jahre, in der Premier League sammelte er neue Erfahrungen. Trotz dieses bunten Karriere-Weges bleibt seinen Kritikern vor allem die Zeit bei den Rothosen in Erinnerung, mit denen er abstieg und den direkten Wiederaufstieg verpasste.

Für sie ist Holtby bis heute das Gesicht der Krise. Lange hat er geschwiegen, jetzt gab der 30-Jährige SPORT1 ein bemerkenswertes Interview.



SPORT1: Herr Holtby, das Youtube-Video bei SPORT1 mit dem Titel "Was macht eigentlich Lewis Holtby?" haben in den zurückliegenden drei Monaten 250.000 User angeschaut. Obwohl Sie seit zwei Jahren nicht mehr in Deutschland Fußball spielen, sind viele Menschen also noch an Ihnen interessiert. Wie geht es Ihnen heute?



Lewis Holtby: Echt? 250.000? Cool. Mir geht es sehr gut. Ich bin mit meiner Familie zusammen und das war im vergangenen Jahr nicht der Fall. Wenn ein Baby in einer heißen Corona-Phase mit Ausgangssperren und Flugverboten auf die Welt kommt, dann ist das alles andere als leicht. Jetzt sind wir zusammen und das genießen wir total.



SPORT1: Sie haben zuletzt bei Blackburn Rovers gespielt. Was kommt jetzt?



Holtby: Ich bin Feuer und Flamme für ein neues Abenteuer. Ich möchte noch mal angreifen bei einem Verein, der wie ich die Leidenschaft für den Fußball lebt. Ich werde 31 und da will ich nicht die Füße hochlegen und einen auf La Paloma machen, sondern ich bin absolut bereit eine geile, neue Herausforderung anzugehen. Und ich freue mich, wenn es bei einem tollen Klub klappen könnte.



SPORT1: Sie haben in England noch für Tottenham und Fulham gespielt. In Deutschland für Alemannia Aachen, den VfL Bochum, Schalke 04, Mainz 05 und den HSV. Welcher Fußball taugt Ihnen mehr?



Holtby: Ich denke der deutsche. Meine beste Zeit hatte ich in Deutschland. Die Erfahrungen, die ich in England haben machen dürfen, waren sehr lehrreich, und die Zeit war auch wirklich schön, aber der Fußball in der Championship in den vergangenen zwei Jahren ist doch etwas brutaler. Da gibt es viel mehr Kopfball-Zweikämpfe und die Intensität ist eine ganz andere. Wir haben fast alle drei Tage gespielt. Es gab also nicht die Möglichkeit sich konzentriert auf eine Partie vorzubereiten. Taktisch und technisch ist der deutsche Fußball auch besser.

Anzeige

SPORT1: Sie waren immer ein Spieler, der gerne auch mal ausgeschert ist. Wie sehen Sie heute junge Profis?



Holtby: Diese Unbekümmertheit in jungen Jahren war sehr wichtig. Ich erinnere mich gerne an die Boyband-Nummer in Mainz. (zusammen mit Andre Schürrle und Adam Szalai, d. Red.), damals kam es gut an, dass wir frischen Wind rein gebracht haben. Diese Unbekümmertheit ist für eine Mannschaft sehr wichtig. Aber wir wurden von den älteren Spielern auch zurechtgewiesen, wenn wir dann über die Stränge schlugen. Wenn man jung ist, geht man schnell aus sich raus, denkt man ist nach einem Spiel der Coolste. Aber die erfahrenen Jungs haben da den Daumen drauf gehalten.



SPORT1: Wie ist es heutzutage?



Holtby: Da ist es für junge Spieler gefährlicher, weil alles bei Instagram zu sehen ist. Alles wird größer und digitaler. Der junge Profi wird immer mehr zu einer Aktie. Die Klubs bauen mehr auf junge Spieler, weil sie hohe Ablösesummen generieren können. Heute können die erfahrenen Spieler den jungen nicht mehr so schnell einen mitgeben, weil die Talente oft das Tafelsilber der Vereine sind.

Holtby: "Da dachte ich mir mir kann keiner etwas"

SPORT1: Haben Sie als junger Spieler auch gedacht 'Ich bin der Coolste'?

Holtby: Ja. Es gab Momente, da dachte ich mir kann keiner etwas. Ich war von zu Hause Bodenständigkeit gewohnt, aber plötzlich stand ich auf der großen Bühne des Fußballs und viele Leute klopften mir auf die Schulter. Irgendwann war ich jemand, der ich eigentlich gar nicht sein wollte. Da lief ich oft rum, als wäre ich King Karl. (lacht) Aber dann habe ich auch mal eins in die Fresse bekommen und das hat mich dann wieder runtergeholt. Du brauchst als Jungprofi gute Menschen um dich herum, um die Balance halten zu können.

SPORT1: Warum glauben Sie, dass Sie für die Leute noch so interessant sind?

Holtby: Es ist natürlich schön, wenn die Fans immer noch an mich denken. Ich habe für viele polarisiert, dabei habe ich doch nur meine Meinung gesagt und über den Tellerrand hinausgeschaut. Ich wurde leider oft an den Pranger gestellt, dabei war ich nur ehrlich und habe gesagt, was ich denke. Ich will mich gar nicht rausreden, aber ich kam das eine oder andere Mal falsch rüber. Ich bin auch nur ein Mensch, der Emotionen lebt und in der Vergangenheit auch mal mental etwas verarbeiten musste. Wir Fußballer sind keine Roboter, die ein Programm installiert haben und danach handeln. Ich war nie ein eiskalter Typ. Ich komme vom Dorf, da sagt man sich auch mal die Meinung und verteidigt seinen Standpunkt. Ich habe nicht immer alles mit mir machen lassen. Doch bei früheren Interviews von mir schüttele ich heute den Kopf.

Der Bruchweg Boy: Was macht eigentlich Lewis Holtby?

SPORT1: Warum?



Holtby: Früher hätte ich manchmal ruhiger sein müssen. Aber das lag in meinem Naturell. Vieles habe ich im jungen Wahnsinn gemacht. Heute denke ich mehr nach und schalte einen Gang runter. Vor allem seit ich Vater geworden bin.

SPORT1: Lassen Sie uns über Ihre HSV-Zeit sprechen. Sie haben gutes Geld verdient, doch Ihre Kritiker sagen, dass dies nicht im Verhältnis zu Ihrer Leistung stand. Was sagen Sie dazu?



Holtby: Ganz ehrlich? Was damals beim HSV für Gehälter gezahlt wurden und wie wir da als Mannschaft gespielt haben, das stand in keinem Verhältnis zueinander. Unsere Leistung war nicht korrekt. Und solch ein Gehalts-Thema rückte immer wieder in den Vordergrund, weil es oft Theater in der Chefetage gab. Auch andere Spieler verdienen einen Batzen Geld, aber beim HSV wurden immer dieselben Jungs wie zum Beispiel ich angegriffen. Ich wurde oft nur als raffgieriger Geldgeier hingestellt. Das war ungerecht.

Anzeige

Die Bruchweg-Boys: Luis Holtby (L) mit André Schürrle (M) und Adam Szalai

"Es gab Tage, da habe ich mich komplett eingesperrt"

SPORT1: Wie fanden Sie denn die generelle Leistungskultur beim HSV. Es soll Spieler gegeben haben, die waren etwas bequem und waren zufrieden mit dem, was sie haben. Tolle Stadt, großer Verein, wenig Leistung.

Holtby: Ausgeruht hat sich zu meiner Zeit kein Spieler. Klar, wenn man für den HSV spielt und in dieser wunderschönen Stadt lebt, dann ist das unglaublich und macht etwas mit dir. Da hast du als Profi ein privilegiertes Leben. Aber es war keiner zu bequem. Es gab Tage, da habe ich mich komplett eingesperrt. Ich wollte auch nicht mehr essen gehen, weil es mir an die Nieren ging, als wir keinen Erfolg hatten. Wir haben hart gearbeitet und wollten in der Abstiegssaison das Ding rumreißen, aber warum das nicht geklappt hat, kann ich rückblickend nicht sagen. Es kamen viele Trainer, viele Vorstände, es gab viele internen Querelen - es war eine Riesen-Explosion beim HSV. Wenn alle an einem Strang gezogen haben, konnten wir Punkte sammeln. Leider war das immer nur von kurzer Dauer mit dem Zusammenhalt.

SPORT1: Wie sehr hat Sie dieses ständige Kommen und Gehen belastet?



Holtby: Sehr. Es war brutal. Der HSV liegt mir immer noch sehr krass am Herzen. Deshalb bin ich mit dem Klub auch in die 2. Liga gegangen, weil ich dieses Dilemma wiedergutmachen wollte. Wenn ich dieser Geldgeier gewesen wäre, hätte ich auch sonst wo hin wechseln und einen fetten Vertrag unterschreiben können. Ich wollte mit dem HSV den Turnaround schaffen, aber in der 2. Liga fing der ganze Mist von vorne an. Ich bin wie schon gesagt nicht vor die Tür gegangen, das hat mich wirklich runter gezogen. Zu der Zeit hatte ich einen Mental-Trainer. Da kamen bei mir Selbstzweifel auf.



SPORT1: Was ist dran an dem Gerücht, dass ein neuer Spieler einmal Extra-Schichten machen wollte, doch einige Spieler sagten ihm er solle doch lieber mit an die Alster gehen.



Holtby: Das stimmt nicht. Es ist Wahnsinn, was da so erzählt wird. Es kam immer so rüber, dass wir an die Alster gefahren sind und den Champagner rausgeholt und gefeiert haben, dass wir 17. sind. Es gab viele Tage und Nächte, da war das kein Spaß mehr war beim HSV.

"Richtig ausbrechen": So will Walter mit dem HSV den Aufstieg schaffen

SPORT1: Was war Ihr größter Fehler beim HSV oder in Ihrer Karriere?



Holtby: Ich spreche lieber von Erfahrungen, die ich gemacht habe. Jeder Mensch läuft nicht perfekt durch das Leben, ich auch nicht. Gewisse Dinge habe ich einfach so machen müssen. Wichtig ist doch, dass man daraus lernt. Ich bin oft großkotzig rübergekommen und das tut mir jetzt leid. Heute ärgere ich mich, dass ich das eine oder andere aus der Emotion heraus gesagt habe. Auch dass ich vor meiner Suspendierung beim HSV so explodiert bin, das bereue ich heute.

SPORT1: Es gab beim HSV den Spieler Emir Spahic. Es geriet auch mal mit Ihnen aneinander und es gab den Ausspruch: "Ihr Pussys geht mir besser aus dem Weg!" In dieser Saison wurde der Verein Zehnter.

Holtby: Ich hatte mit Emir nie ein Problem. Ein Zoff in der Kabine ist okay. Es muss nur immer respektvoll bleiben. Emotionen sind wichtig und Emir war ein Spieler, der immer sehr viel Leidenschaft gezeigt hat - auf und neben dem Platz. Er hat mit 34 immer noch jeden Tag knallhart trainiert, war topfit und ist mit seiner Härte vorangegangen. So einen braucht jede Mannschaft. Manchmal ist es mit ihm etwas ausgeartet. (lacht) In der Saison damals waren wir nicht einmal auf einem Abstiegsplatz. Da ging es also.

Anzeige

Holtby: "Ich wurde oft angefeindet"

SPORT1: Viele Kritiker sehen in Ihnen heute noch das Gesicht des Abstiegs. Was erwidern Sie denen?

Holtby: Fußball spielt man immer noch mit elf Mann auf dem Rasen und hat einen Kader von 20 plus. Ich stand oft vor der Kamera und wurde oft angefeindet. Auch für meine klare Meinung. Vor der ersten Zweitliga-Saison sagte man mir, dass ich keine Rolle mehr spielen werde, doch ich habe den Kampf angenommen. Mir wurde von den vier Trainern attestiert, dass ich super trainiere, aber ich saß nicht mal auf der Bank. Das war einfach nur krass. Die Abstiegssaison war von der Quote die beste, die ich hatte, wir sind aber als Team abgestiegen. Ich war nicht das Gesicht des HSV-Abstiegs.

SPORT1: War das Ihre härteste Zeit als Fußballer?

Holtby: Ja. ich habe da den Fußball näher kennengelernt. Ich fühlte mich als Spielball inmitten des HSV-Chaos. Ich habe gespielt und saß dann eine Woche später wieder auf der Tribüne. Ich musste in dieser Zeit sehr viel schlucken. Fußball war immer mein Leben. Ich bin nie auf den Platz gegangen, weil ich meinem Hobby nachgehen wollte. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. In dieser schweren Zeit lernte ich meine Frau auf der Tribüne kennen. Das sportlich schrecklichste Jahr beim HSV war auch das Schönste.

Nach dem verpassten Aufstieg des HSV gehen die Hamburger und Trainer Dieter Hecking getrennte Wege. Der Klub verschleißt den 26. Trainer seit dem Jahr 2000. SPORT1 zeigt das oft unrühmliche Ranking der HSV-Trainer in diesem Jahrtausend nach ihrem erbeuteten Punkteschnitt © SPORT1-Montage: Knigge/Tirl/Getty Images/Imago PUNKTESCHNITT 3,0: Frank Arnesen (10.10.2011 bis 16.10.2011 - 1 Spiel). Der Sportchef half interimsweise und in Ermangelung an Alternativen im Herbst 2011 für eine Partie aus: Arnesen - in seiner eigentlichen Rolle glücklos - hat als einziger HSV-Coach dieses Jahrtausends eine hundertprozentige Siegquote © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,92: Martin Jol (r., 01.07.2008 bis 30.06.2009 - 53 Spiele): Unter dem Niederländer - seinerzeit anstelle des ebenfalls gehandelten Jürgen Klopp verpflichtet - spielt der HSV eine erfolgreiche Saison und zieht ins Halbfinale des DFB-Pokals und des UEFA-Cups ein © Getty Images Am Ende wird diese Papierkugel Martin Jol zum Verhängnis. Im UEFA-Cup-Rückspiel gegen Nordrivale Werder Bremen lenkt die ausgerechnet von einem HSV-Fan geworfene Kugel den Ball zur Ecke. Aus dieser fällt das entscheidende Tor für die Bremer. Auch im DFB-Pokal scheitert der HSV an Werder. Jol flieht daraufhin zurück in die Niederlande © dpa Picture Alliance Anzeige PUNKTESCHNITT 1,85: Huub Stevens (02.02.2007 bis 30.06.2008 - 45 Spiele): Schalkes Jahrhunderttrainer Huub Stevens muss den HSV vor dem Abstieg retten. Das gelingt ihm in beeindruckender Manier. Von Platz 18 führt er die Hamburger noch auf Rang sieben © Getty Images Doch zum Ende der Saison 2007/2008 verkündet Stevens seinen Abschied. Er möchte zurück in die Niederlande ziehen, um sich mehr um seine erkrankte Ehefrau zu kümmern. Immerhin verabschiedet er sich mit dem Einzug in den UEFA-Cup © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,79: Christian Titz (12.03.2018 bis 23.10.2018 - 19 Spiele). Titz übernimmt den HSV nach dem 27. Spieltag auf Tabellenrang 17 mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte kann er trotz 13 Punkten aus acht Spielen nicht verhindern © Getty Images Unmittelbar nach dem Abstieg unterschreibt Titz einen neuen Vertrag bis 2020. Nach einem durchwachsenen Saisonstart in Liga zwei entschließt sich der HSV nach zehn Spieltagen dazu, Titz zu entlassen © Getty Images Anzeige PUNKTESCHNITT 1,68: Hannes Wolf (23.10.2018 bis 30.06.2018 - 28 Spiele): Als Nachfolger von Christian Titz sollte Wolf den Hamburger SV wieder in die Bundesliga führen. Übernahm den HSV auf Platz fünf und legte einen Traumstart hin. Sieben Siege aus den ersten acht Pflichtspielen machten die Hamburger zum Herbstmeister in Liga zwei © Getty Images Doch in der Rückrunde geht nicht mehr viel zusammen. Einziger Lichtblick ist das Erreichen des DFB-Halbfinals, das Hamburg gegen RB Leipzig verliert. Der Nichtaufstieg besiegelte auch gleichzeitig das Aus von Wolf © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,65: Thomas Doll (18.10.2004 bis 01.02.2007 - 111 Spiele): Der frühere HSV-Spieler übernimmt von Klaus Toppmöller. Mit Offensivfußball und neuen Stars - allen voran Rafael van der Vaart - führt Doll den HSV 2006 tatsächlich zurück in die Champions League © Getty Images Doch von da an geht es wieder bergab. Doll findet keinen Zugang mehr zu seinen Stars. Schließlich steht der HSV dort, wo ihn Doll einst übernommen hat: am Ende der Tabelle © Anzeige PUNKTESCHNITT 1,63: Bruno Labbadia (r., 01.07.2009 bis 26.04.2010 - 51 Spiele): Die erste Amtszeit von Labbadia in Hamburg scheint zunächst eine erfolgreiche zu werden. Zwischenzeitlich sind die Hamburger gar Tabellenführer. Doch nach internen Streitigkeiten nimmt zunächst Beiersdorfer (l.) seinen Hut © Getty Images Auch zwischen Labbadia und einzelnen Spielern kommt es zu Konflikten. Das Team baut in der Rückrunde kontinuierlich ab. Nach einem 1:5 in Hoffenheim muss Labbadia gehen. "Mit dem HSV habe ich noch nicht abgeschlossen", sagt sich Labbadia danach aber immer wieder © PUNKTESCHNITT 1,58: Dieter Hecking (01.07.2019 bis 04.07.2020 - 36 Spiele): Der Trainer-Routinier verpasste den Aufstieg ebenso wie Vorgänger Wolf - bei am Ende noch schwächerer Bilanz. Die 1:5-Pleite gegen Sandhausen zum Abschluss war der bittere Schlussakkord © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,51: Kurt Jara (l., 04.10.2001 bis 22.10.2003 - 79 Spiele): Der Österreicher soll den HSV wieder nach oben führen. Das gelingt zunächst, mit dem Ligapokal 2003 holen die Hamburger sogar einen Titel © Getty Images Anzeige Der HSV spielt 2003/2004 endlich wieder im Europacup und hofft auf Millioneneinnahmen. Doch dann wird es peinlich. In der ersten Runde des UEFA-Cups gegen Dnjepr Dnjepropetrowsk ist Schluss. Für Jara auch © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,5: Rodolfo Esteban Cardoso (19.09.2011 bis 09.10.2011 - 2 Spiele): Der frühere Edeltechniker und U23-Coach Rodolfo Cardoso springt gleich zweimal als Interimscoach ein. Der Haken: Er hat keine Trainerlizenz und muss jeweils nach zwei Spielen wieder gehen © Getty Images Auch bei seiner zweiten Amtszeit (17.09.2013 bis 24.09.2013 - 2 Spiele) schneidet Cardoso mit dem gleichen zählbaren Ergebnis ab wie beim ersten Mal © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,48: Armin Veh (01.07.2010 bis 13.03.2011 - 27 Spiele): Der Stuttgarter Meistertrainer soll den HSV zusammen mit dem neuen Sportchef Bastian Reinhardt wieder nach ganz oben führen © Getty Images Anzeige Das Duo hat wenig Erfolg. Nach einem 0:6 beim von Louis van Gaal (r.) trainierten FC Bayern ist die Zeit Vehs in Hamburg abgelaufen © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,38: Frank Pagelsdorf (r., 01.07.1997 bis 17.09.2001 - 168 Spiele): Unter ihm ist noch alles gut, er bleibt so lange wie kein HSV-Trainer seit Ernst Happel © Getty Images Mit Pagelsdorf erlebt der HSV die fußballerische Sternstunde dieses Jahrtausends. Man qualifiziert sich für die Champions League und trotzt Juventus Turin mit Superstar Zinedine Zidane in einem unvergesslichen Spiel ein 4:4 ab. An einen solchen Erfolg kann der HSV seitdem nie wieder anknüpfen © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,33: Ricardo Moniz (26.04.2010 bis 30.06.2010 - 3 Spiele): Der HSV will ohne Labbadia noch einen Titel holen und ins UEFA-Cup-Finale einziehen. Richten soll es nun der niederländische Techniktrainer © Getty Images Anzeige Dass das nicht klappt, war fast schon zu erwarten. Die Hamburger verlieren in Fulham und verpassen erneut das Finale. Moniz ist danach auch schon wieder Geschichte © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,32: Klaus Toppmöller (23.10.2003 bis 17.10.2004 - 38 Spiele): Von Toppmöller erhofft man sich ähnliche Erfolge wie zu seiner Zeit in Leverkusen, als er das Champions-League-Finale erreichte. Das klappt nicht so ganz. In der Liga springt nur Platz acht heraus © Getty Images In der ersten Runde des DFB-Pokals 2004/2005 verpfeift dann Schiedsrichter Robert Hoyzer absichtlich das Spiel des HSV in Paderborn. Die Hamburger fliegen raus, Toppmöller danach auch. Noch heute sieht Toppmöller durch Hoyzer seine Karriere zerstört © Getty Images PUNKTESCHNITT: 1,28: Thorsten Fink (17.10.2011 bis 17.09.2013 - 68 Spiele): Der frühere Bayern-Star Thorsten Fink gilt als Vertreter einer jungen, hoffnungsvollen Trainergarde. Beim HSV wird er den Erwartungen nicht gerecht. Mit Müh und Not schafft der HSV als 15. den Klassenerhalt © Getty Images Anzeige In Finks Amtszeit kassiert der HSV seine höchste Bundesliga-Pleite. Mit 2:9 geht man unter - mal wieder in München © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,16: Bruno Labbadia (15.04.2015 bis 25.09.2016 - 45 Spiele): Labbadia versucht es ein zweites Mal in Hamburg © Getty Images Labbadia gibt alles, sieht nach eigenen Angaben sechs Wochen seine Ehefrau nicht. Und so rettet er den HSV in allerletzter Sekunde in der Relegation gegen den KSC. Zur Belohnung wird er 2015 zum Hamburger des Jahres gewählt © Getty Images Das rettet ihn aber nicht vor der Entlassung im Jahr 2016. Beiersdorfer und auch Investor Klaus-Michael Kühne ist der fußballerische Auftritt des Teams zu dürftig © Getty Images Anzeige Nach einem Punkt aus den ersten fünf Spielen ist auch Bruno Labbadia Geschichte beim Hamburger SV. Sein zweites Engagement beim HSV endet am 25. September 2016 © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,12: Markus Gisdol (25.09.2016 bis 28.01.2018 - 52 Spiele): Der frühere Hoffenheimer Coach schafft einmal mit dem HSV den Klassenerhalt © Getty Images Die Weiterentwicklung in Richtung sicherer Mittelfeldplatz klappt unter ihm aber nicht mehr. Sein Nachfolger wird Bernd Hollerbach © Getty Images PUNKTESCHNITT 1,0: Joe Zinnbauer (16.09.2014 bis 22.03.2015 - 24 Spiele): Nach der ersten überstandenen Relegation stellt Vorstandsboss Dietmar Beiersdorfer Trainer Mirko Slomka den Stuhl vor die Tür. Für ihn wird U23-Coach Joe Zinnbauer befördert © Getty Images Anzeige Zinnbauer geht zwar mit viel Engagement zu Werke, doch fußballerisch kann er den HSV nicht weiterentwickeln. Wieder geht es gegen den Abstieg © Getty Images PUNKTESCHNITT 0,89: Mirko Slomka (17.02.2014 bis 15.09.2014 - 19 Spiele): Nachdem ein Engagement von Felix Magath scheitert, übernimmt Mirko Slomka den HSV in höchster Abstiegsgefahr © Getty Images Mit einer gehörigen Portion Glück rettet sich der HSV schließlich in der Relegation gegen Fürth vor dem Abstieg. Besser wird es in der Folgesaison aber nicht, und Slomka ist schnell wieder weg © Getty Images PUNKTESCHNITT 0,88: Bert van Marwijk (25.09.2013 bis 15.02.2014 - 17 Spiele): Der HSV versucht es mal wieder mit dem niederländischen Modell. Doch das geht gewaltig schief, der HSV trudelt Richtung Zweite Liga © Getty Images Anzeige PUNKTESCHNITT 0,75: Michael Oenning (13.03.2011 bis 19.09.2011 - 16 Spiele): Im Herbst 2011 wird Co-Trainer Michael Oenning befördert © Getty Images Doch Oenning muss letztlich feststellen, dass die Bundesliga eine Nummer zu groß für ihn ist. Wieder spielen die Bayern Schicksal. Die Hamburger gehen in der Allianz Arena unter. Für Oenning ist Schluss. Danach erzählen Spieler, Oenning hätte vor dem Stürmer Miroslav Klose gewarnt. Dabei spielte dieser längst in Italien © Getty Images PUNKTESCHNITT 0,5: Holger Hieronymus (18.09.2001 bis 03.10.2001 - 2 Spiele): Einer von vielen Kurzzeit- bzw. Interimstrainern bei den Hamburgern. Als der HSV unter Pagelsdorf in die hinteren Tabellenregionen rutscht, übernimmt der Sportchef zunächst einmal dessen Job © Getty Images PUNKTESCHNITT 0,43: Bernd Hollerbach (22.01.2018 bis 12. März 2018). Der ehemalige Publikumsliebling übernimmt von Markus Gisdol und schafft in sieben Ligaspielen drei Remis. Damit kommt der Dino dem Klassenerhalt natürlich nicht näher, im Gegenteil © Getty Images Anzeige PUNKTESCHNITT 0: Peter Knäbel (l., 23.03.2015 bis 14.04.2015 - 2 Spiele): Der Sportchef muss wider der eigenen Überzeugung im Frühjahr 2015 auf die Trainerbank. Eine Fehlbesetzung. Der HSV verliert jedes Spiel, der Abstieg rückt bedrohlich nahe - kann am Ende aber gerade noch verhindert werden © Getty Images

"Ich habe mich nie verstellt"

SPORT1: Haben Sie sich in Ihrer Karriere oft missverstanden gefühlt?

Holtby: Es gab Momente, da wurde ich respektlos behandelt. Es hat sich so angefühlt, als ob alles meine Schuld war. Oft hatte ich es verdient, weil alles, was du in den Wald rein schreist, kommt zurück. Aber ich habe mich nie verstellt. Ich bereue gar nichts. Ich habe viel gelernt und kann meinem Kind heute sagen: 'Mach nicht das, was der Papa damals gemacht hat'.

SPORT1: Wie stufen Sie die Zeit beim HSV in Ihrer Karriere ein?

Anzeige

Holtby: Es war trotz des Ärgers die beste Zeit. Ich habe unheimlich viel gelernt und ich habe emotional noch nie so etwas erlebt wie im Volksparkstadion. Diese Freude, Trauer, Leidenschaft und Treue der Fans sind unbegreiflich. Das geht mir heute noch unter die Haut und da kamen mir das erste Mal Tränen in die Augen. Dieser Verein ist der Wahnsinn.

SPORT1: Warum schafft es der HSV mit dem Potenzial seit drei Jahren nicht aufzusteigen?

Holtby: Ich kann das wirklich nicht erklären. Das ist mir ein absolutes Rätsel.

SPORT1: Würden Sie gerne noch mal für Ihre Ex-Klubs Schalke oder den HSV spielen? Oder beim 1. FC Magdeburg bei Ihrem ehemaligen Trainer Christian Titz? Oder sind Sie sich zu schade für die 3. Liga?