Zweifacher Dota-Weltmeister OG verliert Spieler

Mit OG gewann er zweimal die Weltmeisterschaft (The International). Doch jetzt ist Schluss: Dota-2-Profi Anathan "ana" Pham beendet seiner erfolgreiche eSports-Karriere

Der Dota-2-Profi Anathan "Ana" Pham hat via Twitter verkündet, nicht mehr professionell in Dota 2 antreten zu wollen. Ana zählt zu den erfolgreichsten Dota-2-Spielern.

Seit 2018 gehörte Anathan "Ana" Pham zum Line-Up von OG. Insgesamt konnte der gebürtige Australier zweimal das The International gewinnen und sich so zu einem der erfolgreichsten Dota-2-Profis der Welt aufschwingen.

In seiner Abschiedsnachricht schreibt er davon, wie viel ihm die Zeit mit dem Team bedeutet habe und wie viel er in den vergangenen Jahren lernen konnte. Seinen Entschluss, das Team zu verlassen, habe er gemeinsam mit den restlichen Spielern der eSports-Organisation getroffen. So sei es nach ihm die beste Entscheidung, nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das gesamte Team.