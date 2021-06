FanQ-Studie: Soziale Verantwortung der Klubs für Fans immer wichtiger

Eine ökologische Ausrichtung ihres Lieblingsklubs ist für 61,4 Prozent der Fans wichtig. 23,9 Prozent geben eine mittlere Zustimmung an. Nur für 14,7 Prozent ist dies nicht entscheidend.

Der Anteil an weiblichen Führungskräften im Profisport wird von den Fans zwar als weniger relevant eingestuft. Aber auch hier gibt eine Mehrheit von 50,8 Prozent der Befragten an, es sei ihnen wichtig, dass Frauen in Leitungsgremien eingesetzt werden. 21,2 Prozent bringen eine mittlere Zustimmung zum Ausdruck. Für 27,9 Prozent ist dies nicht wichtig.