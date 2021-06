EM 2021: Schweinsteiger hat keinen Platz für Havertz in "seiner" Startelf

Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger (36) hat in "seiner" Start-Elf für das deutsche EM-Auftaktspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in München gegen Fußball-Weltmeister Frankreich keinen Platz für Champions-League-Held Kai Havertz vom FC Chelsea. ( EM 2021: Frankreich - Deutschland am Dienstag ab 21 Uhr im SPORT1 -LIVETICKER )

In der von ihm favorisierten Aufstellung vergibt er den Platz in der "Doppelsechs" neben Toni Kroos an den Dortmunder Can. Ilkay Gündogan würde bei Schweinsteiger auf die "Zehn" rücken, Thomas Müller in den Angriff zusammen mit Serge Gnabry.