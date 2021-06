NBA: Clippers-Sieg dank Leonard und George - Sixers bangen um Embiid

Was für ein Auftritt von Kawhi Leonard und Paul George! ( Alles zur NBA )

Das Star-Duo der Los Angeles Clippers hat seine Franchise in Spiel vier der Best-of-Seven-Serie gegen die Utah Jazz zum 118:104-Sieg geführt. Beide NBA-Profis legten 31 Punkte auf. Es war bereits das zweite Mal in Folge, dass sowohl Leonard als auch George mehr als 30 Zähler erzielten.

Aber damit nicht genug: Die Beiden haben in allen elf Spielen dieser Postseason jeweils mindestens 20 Punkte erzielt. Sie sind erst das dritte Duo in der NBA-Geschichte, das dies in den ersten elf Playoff-Duellen eines Teams geschafft hat und das erste, seit Shaquille O'Neal und Kobe Bryant dieses Kunststück mit den Los Angeles Lakers im Jahr 2003 gelang.