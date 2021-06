Pfiffe gegen Álvaro Morata: Enrique verteidigt Spanien-Star

Enrique bezieht Stellung zu Pfiffen gegen Morata

Zuspruch für glücklosen Morata

Unter die Pfiffe im mit 12.500 Zuschauern gefüllten Estadio Olímpico de la Cartuja in Sevilla mischten sich auch Sprechchöre für Morata. Doch schon beim 0:0 im EM-Härtetest gegen Portugal im Wanda Metropolitano in Madrid, der Heimstätte von Atlético, gab es Pfiffe gegen den früheren Real-Star Morata.

"Es ist nicht das erste Mal, wir sollten nicht an einem Stürmer wie Álvaro zweifeln", stärkte Aymeric Laporte seinen Teamkollegen nach dem Spiel gegen Schweden. "Er hat eine Menge gezeigt. Er hat heute nicht getroffen, aber an einem anderen Tag könnte er drei Tore schießen und jeden zum Schweigen bringen."

Nur: Das hat Morata im Trikot der Furia Roja in 40 Spielen noch nicht geschafft. In seinen fünf Spielen in diesem Kalenderjahr traf er nur beim 1:1 gegen Griechenland in der WM-Quali im März. Gegen Schweden ging keiner seiner drei Abschlüsse aufs Tor, bei seiner Riesenchance hatte er nach einem Pass von Jordi Alba etwa 14 Meter vor dem Tor freie Bahn, doch er schlenzte den Ball rechts vorbei.

Joker Moreno von den Fans gefeiert

Einer, der bei seiner Einwechslung mit viel Applaus bedacht wurde, war Gerard Moreno. Den 29-Jährigen von Europa-League-Sieger FC Villarreal würden viele gern in der Startelf sehen. Mit seinen 30 Pflichtspieltreffern in der abgelaufenen Saison hat er seine Treffsicherheit schon bewiesen, in zehn Länderspielen traf er fünf Mal - in seinem elften blieb aber auch er glücklos. Seine Großchance in der Nachspielzeit vereitelte Schwedens Keeper Robin Olsen.