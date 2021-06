Arnautovic entschuldigt sich für Entgleisung - keine UEFA-Untersuchung

Der österreichische Fußball-Nationalspieler Marko Arnautovic hat für seine Entgleisungen beim 3:1-Auftaktsieg gegen EM-Neuling Nordmazedonien um Entschuldigung gebeten. "Es gab gestern einige hitzige Worte in den Emotionen des Spiels, für die ich mich entschuldigen möchte", schrieb Arnautovic am Montag in einer Instagram-Story: "Ich bin kein Rassist!"