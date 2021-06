ATP: SPORT1-User wählen Roger Federer in Umfrage zum GOAT vor Djokovic und Nadal

Novak Djokovic und Roger Federer gehören seit Jahren zu den "Big Three" des Herrentennis. Geht es nach den SPORT1-Usern ist die Frage nach dem GOAT aber eindeutig.

Als die "Big three" dominieren Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic schon seit Jahren die ATP-Tour. Zusammen kommen die drei Ausnahmespieler alleine bei Grand Slams auf unfassbare 59 Titel. ( Alles zum Tennis )

Dazu hat jeder ein besonderes Argument im Kampf um den begehrten Titel des Greatest of all Times (GOAT). Federer siegte allein achtmal in Wimbledon und damit öfter als irgendein Spieler im Herrenwettbewerb zuvor.