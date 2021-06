NBA: Luka Doncic vor Supermax-Vertrag bei den Dallas Mavericks

Der Slowene könnte eine Supermax-Verlängerung bei den Dallas Mavericks unterschreiben. Sollte es der zweimalige All-Star in dieser Saison in ein All-NBA-Team schaffen, hätte er Anspruch auf eine Verlängerung über 200 Millionen Dollar über fünf Spielzeiten. ( Alles zur NBA )

Der neue Vertrag würde mit Ablauf seines Rookie-Vertrags in einem Jahr gültig werden. Es ist damit zu rechnen, dass Doncic diesen Vertrag unterschreibt. Möglich wäre dies ab dem 6. August diesen Jahres. "Ich denke, ihr kennt die Antwort", sagte der 22-Jährige zuletzt vielsagend.

Allerdings berichten Tim Cato und Sam Amick von The Athletic nun, dass sich innerhalb der Franchise die besorgten Stimmen mehren, was eine langfristige Zukunft Doncics in Dallas angeht, obwohl er "im Großen und Ganzen eine gesunde Beziehung zu der Mavericks-Organisation" habe. Fällt gar die Vertragsverlängerung ins Wasser?