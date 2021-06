Ungarns Trainer Rossi vor Duell mit Portugal: "Könnte ihr Zeugwart sein"

Außenseiter Ungarn geht mit Respekt in das EM-Auftaktspiel gegen Europameister Portugal.

Außenseiter Ungarn geht mit Respekt in das EM-Auftaktspiel gegen Europameister Portugal. "Ich könnte ihr Zeugwart, jemand aus dem Staff oder ihr Chauffeur sein", scherzte Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi vor der Partie am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Budapest. Der Titelverteidiger besitzt mit Spielern wie Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City) oder Diogo Jota (FC Liverpool) auch neben Kapitän Cristiano Ronaldo reichlich Offensivpower.