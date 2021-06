Deutsche Nationalmannschaft: Leno im Tor Nummer 2 gegen Frankreich bei EM

So lief die DFB-Ankunft in München

Für das gesamte Turnier wollte sich Bundestrainer Joachim Löw noch nicht festlegen, aber für das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Frankreich ( EM 2021: Deutschland - Frankreich am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER ) hat er eine Entscheidung getroffen.

Ter Stegen fehlt im deutschen EM-Kader

Das gab Löw am Montagnachmittag auf der Pressekonferenz vor dem Kracher gegen die Franzosen in München bekannt. Die Hierarchie könnte jedoch im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal am Samstag schon wieder anders sein.