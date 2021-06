Caroline Wozniacki zum ersten Mal Mutter: Tochter Olivia mit Ehemann David Lee

Die Geburt verkündete die Dänin noch am gleichen Tag per Twitter. "Familie zu dritt" überschrieb sie das Bild, auf dem sie ihre Tochter im Arm hält. Der frischgebackene Vater schaut mit einem stolzen Lächeln auf seine Tochter und hält Wozniacki im Arm.

Während ihrer Schwangerschaft ließ sie ihre Fans immer wieder an ihrem Leben teilhaben und postete Bilder, wie sie sich trotz wachsenden Bauches fit hielt. Erst am 19. Mai postete sie ein Video, das sie auf dem Tennisplatz zeigt. Aber auch dem Golfsport versuchte sie sich in dieser Zeit. Einer der Spieler auf der Driving Range habe ihr gesagt, dass sie trotz ihres achten Monats den besten Schwung habe, den er an diesem Tag gesehen habe.