2. Bundesliga: Rostock leiht Ex-Paderborner Mamba aus

Streli Mamba kehrt nach nur einem halben Jahr nach Deutschland zurück und geht in der kommenden Saison für Aufsteiger Hansa Rostock auf Torejagd.

Stürmer Streli Mamba kehrt nach nur einem halben Jahr nach Deutschland zurück und geht in der kommenden Saison für Aufsteiger Hansa Rostock in der 2. Fußball-Bundesliga auf Torejagd. Hansa hat den in Göppingen geborenen 26-Jährigen vom kasachischen Erstligisten Kairat Almaty ausgeliehen und sich eine Kaufoption gesichert.