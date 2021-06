Tor fast von der Mittellinie: Schick schockt Schotten beim EM-Comeback

Mit einem unglaublichen 45-Meter-Treffer hat Bayer-Stürmer Patrik Schick den stolzen Schotten das EM-Comeback ruiniert. Der Leverkusener führte Tschechien mit seinem sensationellen Doppelpack zum 2:0 (1:0) in Glasgow, das bei den Bravehearts im ersten Turnierspiel seit einem Vierteljahrhundert die Euphorie erstickte.

Die Tschechen um Kapitän Vladimir Darida (Hertha BSC) haben somit die perfekte Ausgangslage für den Einzug in die K.o.-Runde. Den Schotten droht auch bei der dritten EM-Teilnahme nach 1992 und 1996 das frühe Aus. Die weiteren Gegner in der Gruppe D sind England und Vizeweltmeister Kroatien.

23 lange Jahre, seit der WM 1998, hatten die Schotten ein Turnierspiel herbeigesehnt. "Das ganze Land steht hinter euch", hatte die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon in einer Video-Ansprache vor Anpfiff versichert: "Jeder Schottland-Fan hat so lange Zeit gewartet - auf diesen Moment!" Entsprechend laut schallte "Flower of Scotland" vor Anpfiff durch den Hampden Park.