EM 2021: Ronaldo spricht über Zukunft und Cancelo-Ausfall bei Portugal

Er sei eben schon 36 Jahre alt. Was auch immer komme, werde gut sein. "Der Fokus liegt jetzt auf der Nationalmannschaft. Es ist meine fünfte Europameisterschaft, ich will da gut reinkommen", sagte Ronaldo.

EM 2021: Ronaldo sieht keinen Einfluss von Cancelo-Ausfall

Am 19. Juni ist Portugal in München Gegner der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Zudem kommt es in der Gruppe F am 23. Juni in Budapest zur Neuauflage des EM-Finales von 2016 gegen Weltmeister Frankreich.