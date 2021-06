Gerhard Berger über DTM-Zukunft, Sophia Flörsch und Esmee Hawkey

Frauen-Power in der DTM: Das erwartet Berger

Berger: DTM ist die härteste Meisterschaft

"Man kann momentan nicht sagen, wer die Nase vorne hat", wagte er vor dem Saisonstart in Monza ( 19. und 20. Juni LIVE auf SPORT1 ) keine Prognose, da jeder die Chance auf die Meisterschaft habe. Top-Leute wie Maxi Götz oder Lucas Auer hätten alle das Zeug zum großen Wurf, so Berger ( DTM: Fahrerwertung )

Diese Leistungsdichte im Fahrerfeld macht die DTM für Berger zur "härtesten Meisterschaft", in der die Teams "die besten Fahrer brauchen." Zudem müssen die Teams "mit höheren Budgets arbeiten, weil unsere Meisterschaft nicht nur die beste, sondern auch die teuerste ist." Daher würden die Fahrer die DTM auch als Königsklasse im Motorsport betrachten.

Zwei Frauen mit Flörsch und Hawkey im Fahrerfeld

DTM als Plattform für Deutschland wichtig

Die DTM habe in den vergangenen 40 Jahren schon öfter Herausforderungen überstehen müssen. Auch in der jüngsten Vergangenheit habe es viel Gegenwind gegeben. Aber es lohne sich, für den Erhalt der DTM zu kämpfen, da mit dieser "die beste Motorsportserie Europas aufgebaut" wurde, machte Berger deutlich. Zudem brauche Deutschland so eine Plattform, erklärte der ehemalige F1-Fahrer. (DTM: Rennkalender)