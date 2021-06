Tennis, WTA: Niemeier verpasst Überraschung in Berlin

Die Dortmunder Tennis-Hoffnung Jule Niemeier hat eine Überraschung beim Rasenturnier in Berlin knapp verpasst.

Die Dortmunder Tennis-Hoffnung Jule Niemeier hat eine Überraschung beim Rasenturnier in Berlin knapp verpasst.

Die 21 Jahre alte Qualifikantin verlor beim Comeback des WTA-Turniers am Hundekehlesee gegen die Weltranglistenzwölfte Belinda Bencic nach einer starken Vorstellung 6:4, 4:6, 5:7. Zuletzt hatte Niemeier schon in Straßburg zum Höhenflug angesetzt und sich nach ihren ersten drei Erfolgen auf Profiebene erst im Halbfinale der späteren French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova geschlagen geben müssen.

In Berlin ist auch die deutsche Nummer eins und frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) am Start, um sich auf das Grand-Slam-Highlight in Wimbledon (ab 28. Juni) vorzubereiten. Zudem steht Andrea Petkovic (Darmstadt) mit einer Wildcard im Feld.