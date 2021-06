DFB-Frauen gegen Chile ohne Wolfsburger Trio

Vize-Kapitänin Huth und Oberdorf wurden schon vor der Partie am Dienstag (15.00 Uhr/ZDF) in Offenbach aus dem Belastungsbetrieb genommen, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag. Defensivspielerin Rauch habe indes "leichte muskuläre Probleme" aus dem Test in Frankreich (0:1) am vergangenen Donnerstag mitgenommen.