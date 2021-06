EM 2021: Frankreich - Deutschland, Pressekonferenz von Lloris und Deschamps

"Alle 26 sind heute für das Training verfügbar. Daher sind alle fit für das Spiel gegen Deutschland", verriet Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps bei der Pressekonferenz am Montag. Trotzdem glaubt der 52-Jährige an eine alles andere als leichte Aufgabe gegen das DFB-Team. (EM 2021: Frankreich - Deutschland am Dienstag ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)