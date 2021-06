Dota 2: Das ESL One Summer 2021 LIVE auf eSPORTS1

Vom 16. bis 20. Juni überträgt eSPORTS1 das Dota 2 Event ESL One Summer 2021 LIVE und auf deutsch. Wer krönt sich zum Summer Champion und steckt 175.000 US-Dollar ein?

Sandalen an, Socken hochgezogen und Sonnencreme 50+ draufgeschmiert - Die ESL lädt vom 16. - 20. Juni zum Lambada unter den eSports-Turnieren ein. 12 der besten Dota 2-Teams buddeln bei der ESL One Summer 2021 am Preisgeld-Strand um 400.000 US-Dollar. eSPORTS1 überträgt das Event LIVE und mit deutschem Kommentar ab morgen, Mittwoch, um 14:00 Uhr.