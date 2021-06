Über 2,5 Millionen Erwähnungen: Eriksen Topthema bei Twitter

Große Anteilnahme am Schicksal von Christian Eriksen © AFP/POOL/SID/JUSTIN TALLIS

Der Zusammenbruch des dänischen Mittelfeldspielers Christian Eriksen hat auch in den sozialen Netzwerken hohe Wellen geschlagen. In der Zeit von 18 bis 22 Uhr gab es am Samstag bei Twitter weltweit zum Thema Eriksen über 2,5 Millionen Erwähnungen. Die Nutzer drückten dabei vor allem ihr Mitgefühl und ihre Unterstützung für den 29-Jährigen und dessen Familie aus.