Zinédine Zidane kritisiert Reporter: Deine Arbeit ist eine Schande

Der ehemalige Trainer von Real Madrid reagierte erst äußerst ablehnend auf die Fragen von Journalist Sergio Quirante, ehe er ihn sich sogar zu einem Vieraugen-Gespräch packte. Der ungewöhnliche Vorfall trug sich am Rande eines Playoff-Spiels von Rayo Vallecano zu.

Bei dem Zweitligisten steht Zidanes Sohn Luca als Torwart unter Vertrag. Als "Zizou" mit seiner Ehefrau das Stadion verließ, wurde er von dem Journalisten angesprochen. Dieser fragte nach dem Brief an Real, den Zidane nach seinem Abschied veröffentlicht hatte - und in dem er seinen einstigen Herzens-Klub scharf kritisiert hatte.