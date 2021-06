WWE holt entlassenen Samoa Joe zurück - GM bei NXT?

Der im April gekündigte Samoa Joe feiert offenbar in dieser Woche ein WWE-Comeback in neuer Rolle. Braun Strowman könnte es derweil zu AEW ziehen.

Der 42-Jährige soll im NXT-Kader angeheuert haben, es liegt nahe, dass er am Dienstag als neuer General Manager vorgestellt wird - nachdem William Regal am Ende der Show NXT TakeOver: In Your House am Sonntag andeutete, von seinem (fiktiven) Posten zurückzutreten.