EM 2021: Polen - Slowakei 1:2, Lewandoski blass, Szczesny schreibt Geschichte

Robert Mak tanzt Polen-Verteidiger aus

Szczesny schreibt EM-Geschichte

Der Juventus-Torwart sah in dieser Situation alles andere als gut aus. Szczesny sorgte damit unfreiwillig für einen Rekord: Sein Eigentor nach 18 Minuten ist das früheste Eigentor in der EM-Geschichte. Zudem ist der Pole der erste Torhüter, der in der Geschichte der Europameisterschaft ein Eigentor erzielt hat.

Polnischer Blitzstart in Hälfte zwei

In der zweiten Hälfte legte Polen einen Blitzstart hin. Mateusz Klick steckte auf Maciej Rybus durch, der an der Grundlinie auf Karol Linetty zurücklegte. Dieser schob den Ball aus kurzer Distanz ins lange Eck, der slowakische Keeper machte sich lang, erreichte die Kugel vor der Linie aber nicht mehr (46.).

Gelb-rote Karte bringt Polen in die Bredouille

Polen versuchte in der Schlussphase noch einmal alles, am Ende fehlte aber die letzte Durchschlagskraft von Lewandowski & Co. In der Nachspielzeit hatte Jan Bednarek den Ausgleich auf dem Fuß, schoss aus rund zwölf Metern aber am Tor vorbei (90.+1).