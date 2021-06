Söder vor deutschem EM-Auftakt zuversichtlich: "Es ist an alles gedacht"

Markus Söder sieht dem EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in München gegen Frankreich ohne große Sorgen entgegen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht dem EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag in München gegen Weltmeister Frankreich (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ohne große Sorgen entgegen. "Es ist an alles gedacht, wir achten auf alles. Wir können das Spiel mit ruhigem Gewissen genießen", sagte Söder am Montag: "Die Corona-Lage hat sich deutlich gebessert. Wir hoffen, dass sich durch die EM nichts grundlegend an den Inzidenzen verändern wird."