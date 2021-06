EM 2021: Frankreich - Deutschland heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Der Bundestrainer ist bereit für den Kracher-Start in die EM gegen Weltmeister Frankreich . Das versprach der 61-Jährige der gesamten Fußball-Republik. "Wir sind uns der Bedeutung bewusst, dass wir für unsere Nation alles abrufen werden, was in unserer Macht steht", sagte er. ( Alle News & Infos zur EM 2021 )

Deutschland gegen Frankreich "zu Hause"

Seine Stars und er würden am Dienstag in der Münchner Allianz Arena notfalls "durch die Hölle" gehen, versicherte der scheidende Bundestrainer vor seiner letzten Mission. 25 Jahre nach dem bislang letzten EM-Triumph in Wembley will sich Löw am 11. Juli in Englands Fußball-Kathedrale mit dem silbernen Pokal durch das große Tor verabschieden.