EM 2021: Ex-Bayern-Star Jean-Pierre Papin kritisiert Franzosen vor Spiel gegen DFB

Jean-Pierre Papin spielte von 1986 bis 1992 bei Olympique Marseille und hatte dort die "beste Zeit" seiner Karriere. Mit dem Klub wurde der Franzose vier Mal französischer Meister. In der Spielzeit 1990/1991 hieß sein Trainer in Marseille Franz Beckenbauer, dessen Lieblingsspieler er wurde. 1991 gewann er den Ballon d'Or als weltbester Spieler des Jahres.

Papin: Löws Abschied ein zusätzlicher Anreiz für deutsche Mannschaft

Papin: Les Bleus (die Blauen, Anm.d.Red. ) sind stark, sehr stark sogar. Sie werden daher schwer zu schlagen sein. Die Deutschen müssen aufpassen. Aber der Fußball hat uns schon so viele Überraschungen und Emotionen beschert, dass am Dienstag alles möglich ist.

Papin: Löw wird geeignete Lösungen finden

Papin: Vor einem großen Turnier wird der Ton rauer

Papin: Es ist völlig normal, dass im Vorfeld eines großen Turniers der Ton rauer wird, aber die Stimmung im allgemeinen muss unbedingt positiv bleiben. Doch in der Tat ist diese gerade in der Mannschaft nicht gut. Dies muss verbessert werden. Wenn nicht, kann es schwierig werden.

SPORT1: Der Stein des Anstoßes beim Zoff bei den Franzosen: Eine Aussage des erfahrenen Stürmers Olivier Giroud nach dem 3:0-Sieg im Test gegen Bulgarien. Er hatte nach Einwechslung zwei Treffer in nur zehn Minuten erzielt - seine Laune klang aber eher nach Eigentor in letzter Minute. Gegenüber Reportern machte er seinem Ärger darüber Luft, dass er von seinen Mitspielern einfach nicht genügend Zuspiele bekomme. Eine Breitseite gegen Kylian Mbappé, der im Team offenbar durch übertriebenen Eigensinn auffällt. Der Superstar fühlte sich daraufhin persönlich angegriffen .

"Mbappé hat seinen Platz noch nicht gefunden"

Papin: Ich war vielleicht der Lieblingsspieler von Franz Beckenbauer in Marseille, und es war die beste Zeit meiner Karriere. Ich war dort in der besten Verfassung. Zu meinem Bedauern war ich während meiner zwei Jahre beim FC Bayern leider oft verletzt und konnte nicht dieselbe Leistung zeigen wie zu unserer erfolgreichen Zeit in Marseille. Wir haben uns manchmal in der Champions League in den Stadien gesehen, aber wir haben leider keinen Kontakt mehr. Ich wünsche ihm nur Gutes.