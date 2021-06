Dänische Spieler und Verantwortliche kritisieren UEFA

Bereits am Sonntag hatten Trainer Kasper Hjulmand und Sportdirektor Peter Möller die Fortsetzung der Partie kritisiert. "Wenn ich zurückblicke, war es aus meiner Sicht die falsche Entscheidung", sagte Hjulmand: "Vielleicht hätten wir einfach in den Bus steigen sollen und dann gucken, was am nächsten Morgen ist." Möller forderte, dass die UEFA generell darüber nachdenke, "was man in Zukunft in so einer Situation macht".