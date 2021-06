Affäre um sexuelle Belästigung: FIBA-Präsident Niang lässt Amt ruhen

Hamane Niang (69), Präsident des Basketball-Weltverbandes FIBA, lässt sein Amt vorerst ruhen. Grund für den Schritt sind Vorwürfe wegen angeblich erfolgter systematischer sexueller Belästigung in dessen Heimatverband in Mali. Das gab die FIBA am Montag bekannt. Niang streite die Vorwürfe "vehement" ab und wolle in der Sache kooperieren.