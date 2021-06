Kartellamts-Präsident Mundt: Keine Konsequenzen für Klubs wegen 50+1-Ausnahmeregel

Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg und TSG Hoffenheim müssen in der Diskussion um die 50+1-Regel keine Auflagen durch das Bundeskartellamt fürchten.

Das Bundeskartellamt hatte zuletzt einer vorläufigen Einschätzung Bedenken bezüglich einer Ausnahmeregel von 50+1 geäußert, die in der Bundesliga Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim betrifft. Ursprünglich sollte die 50+1-Regel den Einfluss von Investoren begrenzen und den vereinsgeprägten Charakter erhalten. Demnach muss die Mehrheit der Stimmrechte stets beim Klub liegen.

Laut Handelsblatt drückte das betroffene Trio in einem gemeinsamen Brief an die Deutsche Fußball Liga (DFL) seinen Unmut aus und klagte über "Konsequenzen, die für uns verständlicherweise inakzeptabel sind". 2018 hatte der Ligaverband beim Bundeskartellamt selbst die Prüfung auf Rechtmäßigkeit der Regel beantragt. Im Juli findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, auf der das weitere Vorgehen zum Thema 50+1 besprochen werden soll.