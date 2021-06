Valorant Agent 16: Was wir bisher wissen - Alle Spekulationen

Für Valorant wurde ein neuer Agent angekündigt. Nachdem die Veröffentlichung von Astra schon eine Weile her ist, ist es Zeit für #16. Hier kommt alles was wir wissen!

Die Anzahl der Agenten in Valorant wird immer größer und jeder neue Charakter bringt neue Spielmechaniken mit sich. Seitdem Astra eingeführt wurde, ist es schon wieder ein wenig ruhig in Episode 2, Akt 2 von Valorant geworden. Darum stellt sich die Frage: Was wissen wir über den ominösen Agent 16, der als Nächstes ins Spiel aufgenommen werden soll?

Agent 16: Name, Release Date & Mehr

Der Codename von Agent 16 lautet "Grenadier". Das ist zwar nur der Name der Gamedatei, aber immerhin ein Anhaltspunkt. In einem Blogpost hat Riot bekannt gegeben, dass der Grenadier Spieler in Situationen bringen kann, in denen klassische Schusswechsel wieder wichtiger werden.