EM 2021: Wout Weghorst vom VfL Wolfsburg trifft für die Nationalmannschaft

28 Jahre alt ist Weghorst immerhin schon, doch die Begegnung in Amsterdam war erst sein siebtes Länderspiel. Erst sieben Tage zuvor hatte er bei der EM-Generalprobe gegen Georgien sein allererstes Tor für Oranje erzielt. Kaum zu glauben für jemanden, der in der Bundesliga fast nach Belieben trifft.

Koeman gab de Jong den Vorzug

Beide Seiten einigten sich darauf, dass die Beule in der Tür inzwischen "ziemlich groß" sei. So groß, dass de Boer wenig später den Torjäger dann doch auf den letzten Drücker für die EM nominierte - und ihn nun sogar zum Stammspieler machte.

Weghorst: "Wir haben noch einiges vor"

Und es scheint tatsächlich zu klappen mit der Liebe auf den zweiten Blick. In seinen ersten fünf Länderspielen hatte Weghorst gerade einmal einen einzigen Torschuss abgegeben. In den beiden folgenden dagegen fünf - von denen zwei ins Ziel fanden. Nach seinem 2:0 gegen die Ukraine fuhr er beim Jubel wieder die Klauen aus - diesmal mit einem Lachen auf dem Gesicht.

"Es war eine Super-Atmosphäre hier bei uns in Amsterdam. Die ersten Spiele sind immer wichtig. Es geht darum, dass du gewinnst", sagte Weghorst nach dem Spiel und fügte an: "Hoffentlich geht es jetzt so weiter. Wir haben hier noch einiges vor."

Schon am Donnerstag geht es an gleicher Stelle gegen Österreich weiter. Die EM-Euphorie im Land ist jedenfalls geweckt. "Jetzt wird das Oranje-Fieber, das die Niederlande so lange nicht mehr kannten, noch steigen", schrieb die Zeitung De Telegraaf am Montag. Zumindest Willem-Alexander hat dieses Fieber bereits gepackt, wie sein ausgelassener Jubel bewies. Auch dank Wout Weghorst.