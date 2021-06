Lizarazu: "Frankreich kaum verwundbar"

Der langjährige Bundesliga-Profi Bixente Lizarazu sieht sein Heimatland Frankreich am Dienstag im EM-Duell gegen Deutschland in der Favoritenrolle.

Der langjährige Münchner Bundesliga-Profi Bixente Lizarazu sieht sein Heimatland Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr im LIVETICKER ) im EM-Duell in München gegen Deutschland in der Favoritenrolle.

Dazu hätten sie in Karim Benzema, Kylian Mbappe und Antoine Griezmann ein Angriffstrio, "das seinesgleichen in Europa sucht". Lizarazu warnt allerdings davor, das DFB-Team voreilig abzuschreiben. "Ich weiß nach meinen achteinhalb Jahren als Spieler beim FC Bayern, dass die Deutschen immer in der Lage sind, sobald das Turnier angepfiffen wird, top vorbereitet und topfit zu sein. Aber erst einmal müssen sie in dieser Gruppenphase überzeugen, um wieder zu den heißesten Anwärtern zu gehören."