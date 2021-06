Tennis-Weltrangliste: Zverev bleibt Sechster - Krejcikova mit gewaltigem Sprung

Trotz seines erstmaligen Einzugs ins Halbfinale der French Open tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle.

Trotz seines erstmaligen Einzugs ins Halbfinale der French Open tritt Alexander Zverev in der Tennis-Weltrangliste auf der Stelle. Der 24-Jährige aus Hamburg, der in Paris sein zweites Grand-Slam-Finale durch eine Fünfsatzniederlage gegen Stefanos Tsitsipas nur knapp verpasst hatte, bleibt im am Montag veröffentlichten Ranking Sechster.