Dota 2 AniMajor: PSG.LGD überrollt verfluchtes EG im Finale

PSG.LGD gewinnt das AniMajor in dominanter Manier mit 3:0 gegen Evil Geniuses. China geht als hoher Favorit ins Rennen um die Weltmeisterschaft beim The International.

Das zweite und damit letzte Major vor dem The International ist entschieden. PSG.LGD dominiert im Finale Evil Geniuses nach Belieben und beweist einmal mehr, dass China die derzeit stärkste Dota-Region ist. EG hingegen wird das Final-Trauma nicht los und verliert wie schon in Singapur das letzte Match des Turniers.

AniMajor: Nächster Major-Titel geht nach China

PSG.LGD galt seit der Gruppenphase als einer der Favoriten. Dies zeigten sie auch prompt in den Playoffs, als sie zuerst Alliance und anschließend das ebenfalls starke Nigma aus dem Turnier warfen. EG musste sich den Weg ins Finale mühsam im Lower Bracket freischaufeln. Durch die vielen Matches schienen die Nordamerikaner aber mehr und mehr in die Turnier-Meta einzutauchen.

In der zweiten Partie schlug EG zurück, geriet beim entscheidenden Roshan-Fight aber in Panik und gab eine 7 Tausend Gold-Führung wieder her. Die Chinesen ritten auf der Momentum-Welle und beendeten das Spiel, nachdem sie Star-Carry Artour "Arteezy" Babaev niederrangen.