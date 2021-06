ARD: Fast neun Millionen sehen Oranje-Krimi

Fast neun Millionen Fußballfans haben am Sonntag den 3:2-Sieg der niederländischen Elftal bei der EM in Amsterdam gegen die Ukraine in der Live-Übertragung bei der ARD gesehen. 8,82 Millionen Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 32,3 Prozent. Es war die Sendung mit der höchsten Einschaltquote in der ARD am Sonntag.