RLCS X Championships LIVE auf eSPORTS1 - Die Favoriten

RLCS Saisonabschluss ohne LAN

Wie zu erwarten, wird es leider kein interkontinentales LAN-Finale geben, auf der die Frage nach dem besten Team der Welt gelöst werden könnte. Dafür dürfen die qualifizierten Teams in einer actiongeladenen Woche voller Rocket League um einen Teil des 1.000.000 US-Dollar großen Preispools spielen. Aufgeteilt wird der Preispool in zwei große Teile für die Regionen Nordamerika und Europa mit je 400.000 US-Dollar und zwei kleinere Teile für Ozeanien und Südamerika mit je 100.000 US-Dollar.

In Europa und Nordamerika wird ein brandneues System gespielt. Statt "Best-of"-Serien werden nun Sets ausgetragen. Ein Set kann dabei aus bis zu drei "Best-of"-Serien bestehen. So müssen die Teams in einem Best-of-5-Set zwei Best-of-7-Serien gewinnen. Das Double Elimination Bracket wird nach RLCS X Punkten der gesamten Saison aufgebaut.

RLCS X - EU Favoriten

Team BDS ist nicht nur der Favorit in Europa, sondern wird derzeit auch als potenziell bestes Team der Welt angesehen. Das Roster bestehend aus MaRc_By_8, M0nkey M00n und Extra darf sich Champion aller Major Events nennen und führt die europäische Punkte Rangliste mit 2.000 Punkten Vorsprung an. Aufgrund ihrer Dominanz in der europäischen Szene, ist Team BDS der riesige Favorit in den EU Championships.