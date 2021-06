EM 2021, England: Darum war Sancho nicht im Kader

Jadon Sancho schafft es nicht in den Spieltagskader der "Three Lions". Der Star von Borussia Dortmund ist offenbar Opfer des großen Konkurrenzkampfs.

Schließlich erzielte Sancho in der abgelaufenen Bundesliga-Saison acht Treffer und kam zudem auf zwölf Assists in 26 Partien. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021 )

Sancho in der Nationalmannschaft noch nicht etabliert

26 Spieler umfasst der Kader, drei müssen also am Spieltag weichen. Neben dem verletzten Abwehrchef Harry Maguire traf es Linksverteidiger Ben Chilwell - und überraschend eben auch Sancho.

"Wir mussten bestimmte Positionen abdecken", sagte Southgate, doch was den Ausschlag gegeben hatte, verriet der Teammanager nicht. Für die offensive Außenbahn entschied er sich für Marcus Rashford, Jack Grealish und Bukayo Saka, die allesamt auf der Bank Platz nahmen. Torschütze Raheem Sterling (57.) wirbelte von Beginn an auf der linken Seite, Phil Foden begann rechts.

Auffällig ist, dass der BVB-Star gerade in Pflichtspielen nicht über die Joker-Rolle bei den "Three Lions" hinauskommt. Anders als in Dortmund ist der 21-Jährige im Nationalteam schlicht und ergreifend noch nicht so etabliert. Allerdings: Erst vor zwei Wochen lobte ihn Southgate, zeigte sich beeindruckt von Sanchos Qualitäten.