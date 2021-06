French Open: Oma von Stefanos Tsitsipas stirbt vor Finale vs. Djokovic

Schwerer Tag für Stefanos Tsitsipas. Der Grieche verliert am Sonntag das Finale der French Open. Viel schlimmer: Fünf Minuten vor Matchbeginn stirbt seine Oma.

Stefanos Tsitsipas hat am Finaltag der French Open vom Tod seiner Großmutter erfahren.

Dies teilte der 22 Jahre alte Grieche, der in fünf Sätzen Novak Djokovic unterlag, am Montagmorgen in einem emotionalen Statement bei Instagram mit. Er widmete ihr seinen bislang größten Auftritt bei einem Grand-Slam-Turnier.