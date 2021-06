EM 2021 - SNICKERS® Fan Talks: Digitales Public Viewing auf SPORT1

Anzeige

Laura Papendick (im Bild) und Jana Wosnitza präsentieren die SNICKERS® Fan Talks live auf SPORT1 © SPORT1

Große Fanmeilen gibt es bei der EM 2021 nicht, auf das gemeinsame Fußball-Erlebnis muss man deswegen nicht verzichten: SPORT1 präsentiert digitales Public Viewing.

Die Fußball-EM ohne große Fanmeilen, doch bei den SNICKERS® Fan Talks sind die Fußballbegeisterten mittendrin!

SPORT1 lädt zum Mitdiskutieren ein und bietet parallel zu den deutschen Spielen die SNICKERS® Fan Talks im Livestream auf SPORT1.de, in der SPORT1 App, auf YouTube, Facebook und Instagram an. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn – und in den K.o.-Spielen kommen hoffentlich viele weitere Fußball-Feiertage hinzu.

Die Moderatorinnen Laura Papendick und Jana Wosnitza werden beim landesweiten digitalen Public Viewing zu jedem Deutschland-Spiel eine prominente Experten- und Gäste-Runde im Studio in Ismaning begrüßen – die Sendung zum Auftakt gegen Frankreich steht am morgigen Dienstag, 15. Juni, live ab 20:45 Uhr auf dem Programm. Mit dabei sind dann Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, und Streamer Erné.

Das Besondere: Die Zuschauer*innen haben die Chance, live zur Talkrunde zugeschaltet zu werden und mitzudiskutieren. Mars Wrigley hat mit seiner Marke SNICKERS® das Titel-Sponsoring für das neue Format übernommen.

SNICKERS® Fan Talks: Kulturell relevant und humorvoll

"Bei Mars Wrigley nutzen wir im Rahmen unserer digitalen Kommunikation aktuelle Trends, um gezielt auch die jüngere Zielgruppe zu begeistern. Im Fokus stehen Aktivitäten, die den aktuellen Zeitgeist aufgreifen und für die Konsumenten kulturell relevant sind", sagt Sophie Lebecque, Marketing Director Mars Wrigley in Deutschland.

"Inzwischen als Tradition – und in diesen Zeiten ist es uns erst recht ein besonderes Anliegen – greift die Marke SNICKERS Fußball-Highlights mit einer Portion Humor auf und schenkt so den Menschen ein Lächeln im Alltag. Mit den SNICKERS Fan Talks freuen wir uns, auf ein komplett neues Watchalong-Format, das dieses Bestreben aufgreift. Gerade weil es in diesem Jahr keine klassischen Public Viewings geben wird, sorgt SNICKERS durch ein gemeinsames Live-Streaming für den perfekten Fußballabend."

Und weiter: "Die SNICKERS Fan Talks sind ein weiterer Baustein, der aus dem Mars Culture Club von MediaCom,[m]STUDIO und Mars Wrigley geboren wurde: vom Trend zum Insight zur Idee und Umsetzung. Damit gehen wir gemeinsam mit unserem Kunden Mars Wrigley den Weg von einer markenzentrierten zu einer nutzerzentrierten Kommunikations- und Content-Planung konsequent weiter", so Jörg Kuhnle, Director Strategic Planning von [m]STUDIO, der Full-Service-Agentur der GroupM.

Pit Gottschalk, Chefredakteur und Chief Content Officer sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH: "Die EM 2021 ist für SPORT1 das Fußballhighlight des Jahres, und wir freuen uns sehr, dass wir dieses per Second Screen mit den SNICKERS Fan Talks unterhaltsam begleiten können. Damit geben wir allen Fußball-Fans in Deutschland die Möglichkeit, digital zusammenzukommen und mit der deutschen Nationalmannschaft mitzufiebern. Dank unserer 'Fantalk'-Sendungen parallel zu Champions-League-Spielen wissen wir sehr gut, wie man so ein Talkformat zu einem emotionalen Highlight macht."

Großkreutz, Weidenfeller und viele weitere Gäste

Second Screen und Unterhaltung pur – parallel zu den Deutschland-Spielen beim Fußballereignis des Jahres Insgesamt wird es sieben SNICKERS® Fan Talks geben, neben den deutschen Gruppenspielen wird so auch die K.o.-Runde der EM vom Achtelfinale bis hin zum Finale von der Talkrunde auf den digitalen SPORT1 Plattformen begleitet.

Als Gäste werden unter anderem die Ex-BVB-Spieler Kevin Großkreutz und Roman Weidenfeller sowie beliebte Influencer wie Streamer Erné, YouTuber Aaron Troschke, Comedian Tutty Tran und DFB-Star Linda Dallmann erwartet, die in Wohnzimmeratmosphäre gemeinsam die Spiele verfolgen und diskutieren.

Dazu gibt es jede Menge Fan-Momente, Impressionen aus Social Media und lustige Challenges. Zum Auftakt am kommenden Dienstag, 15. Juni, beim Duell des DFB-Teams mit Frankreich sind der Ex-Dortmund-Star Kevin Großkreutz und Streamer Erné zu Gast. Alle Fußball-Fans haben zudem die Möglichkeit, selbst Teil der SNICKERS® Fan Talks zu werden: Dafür geben sie einfach auf SPORT1.de ihre Meinung zur EM ab und haben so die Chance, live zur Talkrunde zugeschaltet zu werden und mitzudiskutieren.