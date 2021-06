Ex-Winstrike Pro "bondik" droht Team mit Rechtsstreit

Das in Russland beheimatete Team Winstrike unterhält zahlreiche Mannschaften in den verschiedensten Titeln, unter anderem in Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive. Aktuell dreht sich alles jedoch weniger um den sportlichen, mehr um einen rechtlichen Wettstreit. So kritisiert der ehemalige Winstrike-Profi Vlаdуslаv "bondik" Nеchуроrchuk die Orga wegen ausbleibender Lohnzahlungen. Diese sollen dem Spieler zuvor versprochen worden sein.