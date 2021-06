The International 10: Diese Teams sind dabei - Secret, T1 & PSG

Nach einem Jahr Pause findet 2021 erneut das The International statt. Für dieses stehen nun die ersten zwölf Teilnehmer fest. Darunter einige feste Größen der Szene.

Innerhalb der Dota-2-Welt gibt es kein größeres, wichtigeres und prestigeträchtigeres Turnier als das "The International". Bei der quasi Weltmeisterschaft treffen die besten Teams der Saison aufeinander, die sich über verschiedene Wettbewerbe im Zuge des Dota Pro Circuit qualifiziert haben. Von den insgesamt 18 Teilnehmern wurden nun die ersten zwölf genannt.

Für T1, das den meisten als Rekordweltmeister aus League of Legends bekannt sein dürfte, ist es die erste Teilnahme an der Dota-2-Weltmeisterschaft. Die restlichen sechs Teams werden im Zuge verschiedener noch ausstehender Wettbewerbe ermittelt.

Turnier mit Rekordsumme

Das The International wird in diesem Jahr live in Stockholm ausgetragen und findet zwischen dem 05. und 15. August statt. Das Preisgeld beläuft sich gegenwärtig auf über 40 Millionen US-Dollar. Bis dato ist es das eSports-Turnier mit dem größten Gewinnsumme für ein einzelnes Team.